London (SID) - Sportdirektor Bernhard Schwank hat fünf Tage vor dem Olympia-Auftakt in London noch einmal ein wichtiges Kriterium für den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) betont. "Es bleibt unser Ziel, in möglichst allen Sportarten bei Olympischen Spielen vertreten zu sein", sagte der stellvertretende Chef de Mission im Gespräch mit der Welt am Sonntag. In 23 von 26 olympischen Sportarten sind Athleten aus dem 392-köpfigen deutschen Team am Start.

Schwank sagte, er erwarte in London aus zwei Gründen den härtesten Wettbewerb der Geschichte: "Weil immer mehr Nationen Medaillen gewinnen können. Und weil weltweit immer mehr Know-how und Geld in den olympischen Spitzensport investiert werden. Gerade die konkurrierenden Nationen haben zum Beispiel auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Unterstützung des Spitzensports viel investiert und aufgeholt", warnt der frühere Chef der an Pyeongchang/Südkorea gescheiterten Münchner Bewerbung um Winter-Olympia 2018.