New York (AFP) In den USA hat ein Spendenaufruf im Internet für eine von halbwüchsigen Teenagern angepöbelte Schulbus-Aufseherin innerhalb eines Monats mehr als 700.000 Dollar (575.000 Euro) erbracht. Das ursprüngliche Spendenziel von 5000 Dollar wurde damit um ein Vielfaches übertroffen, wie am Samstag nach Schließung der Kampagne zu erfahren war. Max Sidorov aus Toronto hatte im Juni auf der Website indiegogo.com eine Online-Spendenaktion für die 68-jährige Karen Klein gestartet, um ihr einen Erholungsurlaub zu ermöglichen.

