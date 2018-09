Damaskus/Kairo (dpa) - Militär und Aufständische kämpfen erbittert um die Vormacht in den syrischen Großstädten. Wer sich nicht länger im Haus verschanzen will oder kann, flieht. Europa befürchtet eine Flüchtlingswelle. Im Chaos drohen die Chemiewaffen in falsche Hände zu geraten. Israel will das um jeden Preis verhindern.

