Frankfurt (dpa) - Die Verschärfung der Euro-Schuldenkrise hat den deutschen Aktienmarkt am Montag erneut deutlich ins Minus gedrückt. Der Dax büßte um die Mittagszeit 1,84 Prozent auf 6.508,15 Punkte ein und knüpfte damit an seine schwache Entwicklung vom Freitag an.

Dank der vorherigen Gewinnserie hatte es der Leitindex in der Vorwoche trotzdem noch auf ein Plus von mehr als ein Prozent gebracht. Der MDax gab zum Wochenauftakt um 2,48 Prozent auf 10.539,14 Punkte nach und der TecDax verlor 2,23 Prozent auf 751,44 Punkte. Auch der Euro geriet am Montagmorgen deutlich unter Druck und kämpfte auf dem tiefsten Niveau seit Juni 2010 um die Marke von 1,21 US-Dollar.

Die Schuldenkrise rückte mit Berichten, wonach sowohl der Internationale Währungsfonds (IWF) als auch die deutsche Regierung Athen keine weiteren Kredite zur Verfügung stellen wollen, wieder in den Fokus. Auf die Stimmung drückte zudem die Warnung eines Mitglieds der chinesischen Zentralbank vor einem nachlassenden Wirtschaftswachstum. Am europäischen Anleihemarkt spitzte sich die Lage dramatisch zu. Experten zufolge sorgten vor allem die finanziellen Problemen der spanischen Regionen dafür, dass die spanischen Anleiherenditen in vielen Laufzeiten ebenso neue Rekordstände erreichten wie die Prämien für Kreditausfallversicherungen (CDS). Zudem rutschte die krisengeschüttelte Wirtschaft des Landes im zweiten Quartal tiefer in die Rezession. Im Fahrwasser Spaniens trübte sich auch die Lage am Rentenmarkt Italiens ein.

"Nach den guten Unternehmenszahlen in der Vorwoche schauen die Anleger jetzt wieder durch die Euro-Krisen-Brille auf die Märkte", urteilte Händlerin Anita Paluch von Gekko Global Partners. Die Gefahr einer Insolvenz Griechenlands im September steige. Dazu überschatteten die Risikoaufschläge für die spanischen Anleihen und die Gefahr einer Ansteckung Italiens die Märkte.