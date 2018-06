Sofia (AFP) Der Selbstmordattentäter vom Flughafen von Burgas in Bulgarien ist Medienberichten zufolge offenbar aus dem benachbarten Rumänien in das Land eingereist. Wie der bulgarische TV-Sender bTV am Montag unter Berufung auf mit den Ermittlungen vertraute Quellen berichtete, hielt sich der Attentäter "zumindest am 16. Juli", also 48 Stunden vor dem Attentat auf einen Bus mit israelischen Touristen, in Warna am Schwarzen Meer unweit der Grenze zu Rumänien auf. In einem Hotel habe er "genetische Spuren" hinterlassen.

