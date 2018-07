Peking (AFP) Ein Menschenrechtsaktivist in China ist nach Angaben seines Anwalts zu 18 Monaten Arbeitslager verurteilt worden, weil er offizielle Angaben über den angeblichen Selbstmord eines Dissidenten angezweifelt hatte. Xiao Yong habe bereits am Freitag in der zentralen Stadt Shaoyang diese polizeiliche Strafe ohne Prozess erhalten, sagte sein Anwalt Pang Kun am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Die offiziell "Reform durch Arbeit" genannte Strafe wird in China durch die Polizei verhängt und bedarf keines Gerichtsprozesses.

