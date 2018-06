Brüssel (AFP) Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton sieht keine unmittelbare Gefahr des Einsatzes von Chemiewaffen in Syrien. "Die Existenz chemischer Waffen in einem Konfliktgebiet ist immer ein Grund zur Sorge", sagte Ashton am Montag in Brüssel nach einem Treffen der EU-Außenminister. "Soweit ich informiert bin, gibt es jedoch keinen Grund für eine unmittelbare Sorge über die Möglichkeit, dass sie herausgeholt oder bewegt werden." Allerdings seien Informationen über die Lage vor Ort schwer zu erlangen, räumte Ashton ein.

