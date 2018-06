Brüssel (AFP) Die Bundesregierung hat in der Debatte um einen Verbleib Griechenlands in der Eurozone klargestellt, dass kein Land aus der Währungsunion "herausgedrängt" werden solle. Wenn es möglich sei, die Eurozone zusammenzuhalten, "dann sollten wir das auch tun", sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Link (FDP), am Montag in Brüssel am Rande eines Treffens der EU-Außenminister. "Denn schließlich ist das Experiment eines Entlassens aus der Eurozone so auch noch nicht gemacht worden."

