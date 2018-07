Berlin (AFP) Die Bundesregierung will sich zur Lage Griechenlands erst nach Vorlage eines für September erwarteten internationalen Prüfberichts äußern. "Man wird dann im Lichte der Fakten über den Stand der Umsetzung der Verpflichtungen sprechen und über das weitere Vorgehen auch", sagte Vizeregierungssprecher Georg Streiter am Montag in Berlin. Die Bundesregierung sei sich darin "völlig einig".

