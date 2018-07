Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat sich für einen Verbleib Griechenlands in der Eurozone ausgesprochen. "Griechenland soll und wird in der Eurozone bleiben", sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Montag in Brüssel. Besonders in Deutschland ist die Debatte über einen Austritt des hoch verschuldeten Landes aus der europäischen Währungsunion neu entbrannt, nachdem Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) am Sonntag gesagt hatte, ein Austritt Griechenlands aus der Eurozone habe "längst seinen Schrecken verloren".

