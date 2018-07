Roth (AFP) Einen tüchtigen Schreck erlebte eine 74-jährige Frau aus dem bayerischen Schwanstetten bei ihrer Morgentoilette: Am Sonntagmorgen entdeckte sie in der Kloschüssel eine Königspython. Die Schlange verschwand daraufhin wieder im Abflussrohr, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Montag mitteilte. Erst die Feuerwehr konnte das Reptil schließlich mit viel Wasser aus dem Rohr spülen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.