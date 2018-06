Washington/Berlin (AFP) Die US-Ratingagentur Moody's hat für die Bonität Deutschlands, der Niederlande und Luxemburgs den Ausblick von stabil auf negativ gesenkt. Die drei Länder, die alle derzeit die Top-Bewertung bei der Kreditwürdigkeit haben, gerieten wegen der "wachsenden Unsicherheit" in der Eurozone ebenfalls in Gefahr, warnte Moody's am Montag. Ein negativer Ausblick ist der erste Schritt für eine Abwertung der Kreditwürdigkeit.

