London (AFP) Nach Kritik an seiner Ablehnung einer öffentlichen Schweigeminute für die Opfer des Olympia-Attentats in München vor 40 Jahren hat der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Jacques Rogge, am Montag in London der getöteten Israelis gedacht. Bei einem Besuch im Olympischen Dorf in der britischen Hauptstadt legte er eine Gedenkminute für die im Jahr 1972 getöteten Sportler ein. "Ich möchte die elf Israelis würdigen, die sich der Idee der olympischen Waffenruhe verschrieben hatten", sagte er mit Blick auf den politischen Hintergrund des Anschlags palästinensischer Terroristen.

