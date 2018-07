Berlin (AFP) Das Unfallrisiko am Arbeitsplatz ist im vergangenen Jahr weiter gesunken. Das teilte der Verband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), am Montag in Berlin mit. Demnach ging die Quote 2011 auf 24,5 Unfälle je 1000 Arbeiter zurück (2010: 25,8) und erreichte damit fast wieder das Niveau von 2009 (24,3).

