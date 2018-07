Sansibar (AFP) Nach dem Fährunglück vor Sansibar ist die Zahl der Toten auf mindestens 78 gestiegen. Wie die Behörden am Montag mitteilten, wurden zudem noch immer 66 Menschen vermisst. Allerdings geht die Polizei bereits seit der vergangenen Woche nicht mehr davon aus, dass noch Überlebende gefunden werden, weshalb mit insgesamt 144 Todesopfern gerechnet werden muss. Der Vizepräsident des Archipels Sansibar, Seif Ali Idi, teilte mit, dass 145 Passagiere der "MV Skagit", die am Mittwoch auf dem Weg von Tansania nach Sansibar bei schwerer See gesunken war, gerettet werden konnten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.