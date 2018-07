Brüssel (AFP) Angesichts der anhaltenden Krise in Syrien und hunderttausender Flüchtlinge verdoppelt die EU-Kommission ihre Notfallhilfe. Die Behörde sagte am Montag in Brüssel weitere 20 Millionen Euro zu, wie die für Krisenreaktion zuständige Kommissarin Kristalina Georgieva erklärte. Mithilfe des Geldes sollen Menschen medizinisch versorgt sowie Nahrungsmittel, Wasser und Unterkünfte finanziert werden. Auch psychologische Unterstützung für Opfer der Krise ist ein Posten in der Notfallhilfe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.