Genf (AFP) Im Streit um Ausfuhrbeschränkungen für die von der Industrie benötigten seltenen Erde wird die Welthandelsorganisation (WTO) in Genf die Exporte aus China unter die Lupe nehmen. Diese Entscheidung traf die WTO am Montag auf Verlangen der EU, der USA und Japans, wie aus WTO-Kreisen in Genf verlautete. Die Staaten hatten ein Streitschlichtungsverfahren gefordert und argumentiert, Chinas Beschränkungen bei der Ausfuhr von seltenen Erden und anderen Produkten seien eine Verletzung seiner Verpflichtungen in der WTO.

