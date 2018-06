Paris (AFP) Entführt, gefesselt - und völlig nackt: So brachten drei Männer im westfranzösischen Niort einen Verdächtigen zur Polizeistation, der einen von ihnen betrogen haben soll. Die drei Männer seien daraufhin ebenfalls festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Niort mit. Vor den Augen der Besucher des Marktes von Niort hatten die drei Männer am Samstagvormittag ihr splitternacktes Opfer aus einem Auto gezerrt und einige hundert Meter weit zum Polizeikommissariat geführt. Zuvor hatten sie den Mann aus seiner Wohnung in Nantes verschleppt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.