London (AFP) Der britische Popstar Elton John hat in seiner Heimat erstmals seit mehr als 20 Jahren wieder ein Album auf Platz eins der Charts. Das Album "Good Morning To The Night", das in Zusammenarbeit mit dem australischen Duo Pnau entstand, erreichte die begehrte Hitparaden-Platzierung am Sonntag. Es ist das siebte Mal, dass der 65-Jährige in seiner langen Karriere in Großbritannien ein Nummer-eins-Album hat. Zuletzt war ihm dies 1990 mit einem Best-of-Album gelungen. Auf dem neuen Werk sind Remixes von Elton Johns Hits aus den frühen siebziger Jahren zu hören.

