Bagdad (AFP) Bei einer Serie von Anschlägen und Gewalt im Irak sind mindestens 24 Menschen getötet worden. Nach Angaben von Sicherheitsbeamten und Ärzten gab es am Montag in Bagdad und nördlich der Hauptstadt mehrere Schießereien und Bombenattentate. Die schwersten Angriffe richteten sich demnach gegen Militärstützpunkte in den Städten Dhuluijah und Tadschi mit jeweils sieben Toten. Weitere Anschläge gab es den Angaben zufolge in Bagdad, Saadijah, Chan Beni Saad, Kirkuk, Tus Churmatu und Dibis.

