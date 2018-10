Amman (AFP) Im jordanischen Ramtha nahe der Grenze zu Syrien hat es am Montag Zusammenstöße von jungen Jordaniern mit syrischen Flüchtlingen gegeben. Nach Angaben von Augenzeugen trieb die Polizei die beiden Gruppen mit Tränengas auseinander. Zu den Auseinandersetzungen sei es am Morgen gekommen, als einige Jordanier versucht hätten, Fotos von weiblichen Flüchtlingen zu machen, sagte Fathi Baschabscheh, Verantwortlicher des Flüchtlingslagers der Stadt. Hunderte Menschen seien an den Ausschreitungen beteiligt gewesen.

