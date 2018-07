Havanna (AFP) Der bekannte kubanische Dissident Oswaldo Payá ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Dies sagte ein katholischer Priester der Nachrichtenagentur AFP. Demnach ereignete sich der Unfall in der Region Bayamo im Osten der Karibikinsel. Payá, der Gründer einer christlichen Bürgerrechtsorganisation für Demokratie und Menschenrechte in Kuba, hatte 2002 den Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit des Europaparlaments erhalten. Der Ingenieur und Bürgerrechtler hatte 1998 eine Petition für eine freie Volksabstimmung über politische Reformen in Kuba gestartet.

