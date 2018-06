Olympia-Absage für Ariane Friedrich kein Thema

Frankfurt/Main (dpa) - Hochsprung-Ass Ariane Friedrich will trotz ihrer Formkrise nichts von einer Olympia-Absage wissen. So lange sie gesund sei und körperlich keine Probleme habe, sei eine Absage kein Thema, sagte ihr Trainer und Manager Günter Eisinger am Montag der Nachrichtenagentur dpa. Die deutsche Rekordhalterin war mit einer Ausnahmeregelung vom Deutschen Olympischen Sportbund für London nominiert worden. Beim Meeting am Wochenende im italienischen Pergine sprang sie nur 1,84 Meter.

Fechterin Duplitzer: Großer Zuspruch nach Kritik

London/Berlin (dpa) - Fechterin Imke Duplitzer hat nach ihrer harschen Kritik am Zustand des deutschen Sports nach eigenen Angaben großen Zuspruch erhalten. Ihr sei fast das Facebook-Profil explodiert, sie habe jede Menge Mails auch von Trainerkollegen und gekriegt von Athleten bekommen, sagte die 36-Jährige am Montag im ZDF-Morgenmagazin.

Deutsche Olympia-Pferde nach Fahrt durch Euro-Tunnel angekommen

London/Mühlheim (dpa) - Die ersten deutschen Olympia-Pferde sind nach der Premieren-Fahrt durch den Euro-Tunnel wohlbehalten in London angekommen. Nach insgesamt zwölf Stunden erreichten die Vierbeiner der Vielseitigkeitsreiter am Montag die Olympia-Stadt. Es habe alles gut geklappt, sagte Bundestrainer Hans Melzer. Erstmals wurden die Pferde per Zug transportiert. Die deutschen Dressurpferde folgen am Mittwoch, die Springpferde kommen am Sonntag.

Bahnrad-Superstar Chris Hoy trägt britische Fahne bei Eröffnung

London (dpa) - Bahnrad-Superstar Sir Chris Hoy trägt wie erwartet die britische Flagge bei der olympischen Eröffnungsfeier. Das Nationale Olympische Komitee Großbritanniens beauftragte damit am Montag erstmals einen Radfahrer mit dieser ehrenvollen Aufgabe. Der 36-jährige Schotte, von der Queen bereits zum Ritter geschlagen, ist mit vier Goldmedaillen der erfolgreichste olympische Radsportler der Geschichte. In Peking 2008 hatte er drei Olympiasiege gefeiert und damals bereits bei der Abschlussfeier die Fahne tragen dürfen.

Politik setzt Fußball unter Druck: Sicherheits-Zeitplan gefordert

Berlin (dpa) - Die Politik setzt den deutschen Fußball in Sicherheitsfragen weiter unter Druck. Die jüngsten Absichtserklärungen und ein Verhaltenskodex vom Sicherheitsgipfel der Profivereine gehen der Innenministerkonferenz nicht weit genug. Dies wurde bei einem Spitzentreffen mit dem Deutschen Fußball-Bund und der Deutschen Fußball Liga am Montag in Berlin deutlich. Die Innenminister erhoben die Forderung, die Erklärungen auch zeitlich zu untersetzen, damit man im Frühjahr grundsätzliche Normen habe, erklärte Lorenz Caffier, der Vorsitzende der Innenministerkonferenz.

Eintracht Frankfurt verpflichtet Norweger Vadim Demidov

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Abwehrspieler Vadim Demidov vom spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastian verpflichtet. Der 25 Jahre alte Norweger mit russischen Wurzeln unterschrieb am Montag einen Dreijahresvertrag, wie die Hessen mitteilten. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart, sie soll bei etwa einer halben Million Euro liegen. Demidov soll den kroatischen Nationalspieler Gordon Schildenfeld ersetzen, der zu Dynamo Moskau gewechselt ist.

Ecclestone versetzt Nürburgring-Betreiber

Nürburg/Hockenheim (dpa) - Formel-1-Chef Bernie Ecclestone hat die Betreiber des insolventen Nürburgrings versetzt. Weil der Brite trotz fester Zusage nicht beim Großen Preis von Deutschland erschien, platzte die erhoffte Verhandlungsrunde über einen neuen Vertrag für den Grand Prix auf der Eifel-Strecke. Die Gesellschafter der Nürburgring Automotive GmbH, Jörg Lindner und Kai Richter, warteten vergeblich auf dem Hockenheimring auf Ecclestone, sagte ein Sprecher der Gesellschaft am Montag. Die Münchener Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ecclestone wegen mutmaßlicher Bestechung in zweistelliger Millionenhöhe. Der Brite weist dies zurück.

Hondo mit 15 Stichen genäht - Weitere Untersuchungen

Paris (dpa) - Radprofi Danilo Hondo hat am Montag trotz Verletzungen die Heimreise von der Tour de France angetreten, muss sich aber weiteren Untersuchungen unterziehen. Dies teilte ein Sprecher vom italienischen Team Lampre ISD mit. Der 38-jährige Ex-Cottbuser war am Sonntag auf der letzten Etappe der 99. Tour in Paris schwer gestürzt. Im Krankenhaus mussten mehrere Kopf- und Gesichtsverletzungen mit insgesamt 15 Stichen genäht werden. Brüche wurden Teamangaben zufolge nicht festgestellt. Mit seinem ersten Sieg bei der Tour de France übernahm der Brite Bradley Wiggins auch in der Weltrangliste des Platz eins.

Deutsche Basketballer ohne Idbihi in ersten Tests für EM-Quali

Berlin (dpa) - Die deutschen Basketballer starten ohne den verletzten Yassin Idbihi in die ersten Vorbereitungsspiele für die EM-Qualifikation. Der Center von Alba Berlin sei umgeknickt und stehe zunächst nur auf Abruf zur Verfügung, teilte der Deutsche Basketball Bund am Montag mit. Nach Angaben seines Clubs zog sich Idbihi einen Außenbandriss im Sprunggelenk zu und droht bis zu vier Wochen auszufallen. Damit ist auch seine Teilnahme beim Auftakt der EM-Qualifikation gegen Luxemburg am 18. August in Hagen fraglich. Bundestrainer Svetislav Pesic nominierte insgesamt 13 Spieler für den ersten Test am 25. Juli in Österreich.

Haas Weltranglisten-35. - Kerber vor Olympia weiter Siebte

Berlin (dpa) - Tommy Haas hat sich nach dem Finaleinzug in Hamburg auf Platz 35 in der Tennis-Weltrangliste verbessert. Dies geht aus dem am Montag veröffentlichten neuen Ranking hervor, in dem Haas einen Sprung um 14 Plätze nach oben machte. Der Routinier ist allerdings ebenso wie der auf Rang 24 geführte Bayreuther Florian Mayer nicht bei den Olympischen Spielen dabei. London-Starter Philipp Kohlschreiber ist auf Platz 23 bester Deutscher. Bei den Damen ist die Kielerin Angelique Kerber weiterhin Siebte. Sabine Lisicki folgt auf Rang 17, Julia Görges auf Platz 24, Mona Barthel auf Rang 38. Andrea Petkovic belegt Platz 18, hat aber für Olympia abgesagt.

Golfstar Woods nun Weltranglisten-Zweiter - Kaymer rutscht ab

Hamburg (dpa) - Superstar Tiger Woods ist in der Weltrangliste der Golfer weiter auf dem Weg nach oben. Nach seinem dritten Platz bei den British Open verbesserte sich der Amerikaner in dem am Montag veröffentlichten Klassement vom vierten auf den zweiten Platz. Es führt weiterhin der Engländer Luke Donald. British-Open-Sieger Ernie Els aus Südafrika machte 25 Plätze gut und ist nun 15. Bester Deutscher ist weiterhin Martin Kaymer aus Mettmann, der allerdings von Rang 15 auf 18 abrutschte.