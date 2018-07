London (SID) - Thomas Bach hat seiner neuen deutschen Kollegin in der Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am Montag zum Einzug in die Führungsriege der Welt-Sportregierung gratuliert. "Ich habe ihr heute viel Erfolg gewünscht. Sie wird wird sich über diese zwei Jahre als Chefin der Athletenkommission mit all ihrer Erfahrung für die Sportler einsetzen", meinte der IOC-Vizepräsident.

Die 38 Jahre alte Degen-Weltmeisterin von 2001 wurde am Sonntag am Olympiaschauplatz London als erste Deutsche überraschend zur Chefin der Athletenkommission im IOC gewählt. Damit sitzt die Olympiazweite von Athen 2004 (Degen-Mannschaft) automatisch in der 14-köpfigen IOC-Exekutive.

Claudia Bokel erhielt bei der Wahl mehr Stimmen (7) als die beiden unterlegenen Mitbewerber und wird damit Nachfolgerin des früheren 200-m-Weltmeisters Frankie Fredericks (Namibia), der vor der Aufnahme als ordentliches Mitglied ins IOC steht. Zweiter der Abstimmung wurde der frühere Skeleton-Fahrer Adam Pengilly aus Großbritannien (4), nur zwei Stimmen in der 16-köpfigen Athletenkommission erhielt Russlands viermaliger Schwimm-Olympiasieger Alexander Popow.

Die studierte Chemikerin Claudia Bokel ist in der Geschichte des IOC das 23. deutsche Mitglied. In der Athletenkommission saß sie bereits seit 2008, seit zwei Jahren war sie deren Vizepräsidentin. Im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gehört das neue IOC-Exekutivmitglied seit 2006 zum Präsidium.