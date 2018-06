London (SID) - Am Montag hat das olympische Feuer auch das Tennis-Mekka in Wimbledon erreicht. Lokalmatador Andy Murray, der vor zwei Wochen beim Grand-Slam-Turnier an gleicher Stelle als erster Brite seit Fred Perry 1938 das Endspiel erreicht hatte, drehte auf dem Centre Court mit der Fackel eine Runde. "Es war ein unglaublicher Moment. Ich habe versucht, vor Freude die Treppen hochzuspringen, aber mit der Fackel in der Hand war das etwas schwierig", sagte der 25-Jährige, der das Feuer danach seiner US-Kollegin Venus Williams übergab.

Auch die fünfmalige Wimbledonsiegerin war begeistert. "Ich habe noch immer Schmetterlinge im Bauch", sagte die 32-Jährige. Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney hatte Williams im Einzel und Doppel die Goldmedaille gewonnen. Vor vier Jahren gelang in Peking zusammen mit Schwester Serena erneut der Sieg im Doppel.