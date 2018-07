London (SID) - Vier Tage vor Beginn der Sommerspiele in London ist am Montagabend die 124. Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) durch IOC-Präsident Jacques Rogge und LOCOG-Chef Sebastian Coe eröffnet worden. Die feierliche Zeremonie fand im Royal Opera House statt. Zuvor hatte Königin Elizabeth II. die IOC-Mitglieder im Buckingham-Palast empfangen.

"Großbritannien wird zurecht als Geburtsort des modernen Sports anerkannt. Hier wurde das Konzept des Fairplay in Regeln umgesetzt. London hat einen besonderen Platz in der olympischen Geschichte", sagte Rogge in seiner Rede: "Ich bin zuversichtlich, dass diese Spiele eine positive Langzeitwirkung für London haben werden."