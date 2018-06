Berlin (dpa) - Finanzminister Wolfgang Schäuble hat den Ankauf von Bankkundendaten aus der Schweiz durch Nordrhein-Westfalen kritisiert. Es sei «scheinheilig, wenn ein sozialdemokratischer Finanzminister erzählt, er stelle Steuergerechtigkeit her, indem er flächendeckend mit Kriminellen zusammenarbeitet und zudem nur einen verschwindend kleinen Teil der Steuersünder erwischt», sagte er der «Bild»-Zeitung. Dagegen mache das Steuerabkommen mit der Schweiz CD-Ankäufe in Zukunft überflüssig und stelle auf legale Weise sicher, dass alle deutschen Steuerhinterzieher in der Schweiz zahlen müssten.

