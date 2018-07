Berlin (dpa) - Im Tarifkonflikt um mehr Geld für die Lokführer haben Gewerkschaft und Deutsche Bahn am Montag Einigungswillen signalisiert. Man sei verhalten optimistisch was den heutigen Tag angehe, sagte der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, Claus Weselsky. Bahn-Personalverstand Ulrich Weber kündigte an, das Unternehmen wolle sein Angebot für die Lokführer nachbessern, ohne Details zu nennen. Für den Fall eines Scheiterns der Gespräche hatte die GDL bereits mit Warnstreiks zur Urlaubszeit gedroht.

