Vatikanstadt (AFP) Der Vatikan hat am Montag seine "tiefe Missbilligung" mehrerer Medienberichte zum Ausdruck gebracht, die Vertraute von Papst Benedikt XVI., seine Sekretärin Ingrid Stampa und zwei Kardinäle, mit dem Enthüllungsskandal im Vatikan in Verbindung gebracht hatten. In einer am Montag im Radio Vatikan verbreiteten Erklärung dementierte Vatikan-Sprecher Federico Lombardi Berichte unter anderem der Zeitung "La Repubblica", die drei hätten in der sogenannten Vatileaks-Affäre, die seit Wochen den Vatikan erschüttert, etwas mit der Weitergabe heikler Dokumente an die Öffentlichkeit zu tun.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.