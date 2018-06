Offenbach (dpa) - Am Dienstag wird es verbreitet sonnig und trocken. Lediglich über dem südlichen Bergland und am Alpenrand sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach voraus.

Die Tagestemperaturen steigen verbreitet auf 27 bis 30 Grad, nur an der Küste ist es mit Werten um 24 Grad etwas kühler. Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung. In der Nacht ist es bei schwachem Wind verbreitet gering bewölkt oderklar. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 16 und 12 Grad.