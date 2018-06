Buenos Aires (AFP) Weil die Kassen leer sind, lässt eine Stadt im Norden Argentiniens das Los darüber entscheiden, in welcher Reihenfolge ihre Bediensteten ihren Lohn ausgezahlt bekommen. Der Bürgermeister von Bialet Massé, Gustavo Pueyo, berichtete am Montag dem Radiosender Radio Mitre, die Bundesbehörden hätten dieses Vorgehen bereits erlaubt. In einer ersten Runde seien am Freitag 23 von 92 Bediensteten zur Gehaltsauszahlung ausgelost worden, sagte Pueyo.

