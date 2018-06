Sydney (AFP) Die Zahl der wild lebenden Kamele in Australien ist in den vergangenen Jahren um eine Viertelmillion zurückgegangen. Während die Population bis vor vier Jahren noch auf bis zu eine Million Tiere geschätzt wurde, seien es heute rund 250.000 weniger, sagte der Experte Jan Ferguson am Dienstag. Es handele sich aber immer noch um die größte Population der Welt. Als Gründe für den Rückgang nannte Ferguson, der das Projekt Ninti One zur Kontrolle des Kamelbestandes leitet, eine jahrelange Dürre, bessere Überwachungstechniken und den gezielten Abschuss der Tiere.

