Hongkong (AFP) Durch einen Taifun in der südchinesischen Metropole Hongkong sind in der Nacht zum Dienstag mehr als 100 Menschen verletzt worden. Die Behörden gaben erstmals seit 1999 wieder die höchste Sturmwarnung der Kategorie zehn aus, als der Taifun Vicente mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern auf die Millionenstadt traf. Am Morgen wurde die Kategorie auf acht gesenkt, Schulen und auch die Börse der Finanzmetropole blieben zunächst geschlossen.

