Hamburg (AFP) Sechs Monate vor der Landtagswahl in Niedersachsen liegt die regierende CDU in der Wählergunst klar vor der SPD. In einer vom Meinungsforschungsinstitut Forsa für den "Stern" erstellten Umfrage kamen die Christdemokraten auf 38 Prozent, wie die Redaktion des Magazins am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Sozialdemokraten erreichten demnach 33 Prozent.

