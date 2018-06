Berlin (AFP) Bei der Deutschen Bahn wird es in den Urlaubsmonaten keine Lokführerstreiks geben. Die Tarifparteien einigten sich am Dienstag in Berlin nach rund zehnstündigen Verhandlungen in zweiter Runde auf einen Tarifabschluss. Demnach sollen die bundesweit etwa 21.500 Lokführer rückwirkend ab 1. Juli 3,8 Prozent mehr Geld bekommen sowie 2,4 Prozent mehr ab 1. November 2013.

