Madrid (AFP) Spanien, Frankreich und Italien haben die "unverzügliche" Umsetzung der Beschlüsse des letzten EU-Gipfels zur Stabilisierung des Euro gefordert. "Schnelligkeit ist eine grundlegende Voraussetzung für den Erfolg allen europäischen Handelns", erklärte Spaniens Staatssekretär für die Europäische Union, Méndez de Vigo, in der am Dienstag in Madrid veröffentlichten gemeinsamen Stellungnahme der drei Länder. Es gebe eine "besorgniserregende Verzögerung" bei der Umsetzung der Gipfelbeschlüsse. Spanien gilt als möglicher Kandidat für Hilfen aus dem Euro-Rettungsfonds.

