Heidelberg (AFP) Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma hat bei Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) gegen die Weigerung von Behörden protestiert, der Witwe eines Auschwitz-Überlebenden eine Hinterbliebenenrente zuzugestehen. In einem am Dienstag veröffentlichen Brief an Kraft sprach der Vorstand des Zentralrats von einem "unglaublichen und nicht hinnehmbaren Vorgang". Der Zentralratsvorsitzende Romani Rose und das Vorstandsmitlied Erich Schneeberger riefen Kraft auf, einen solch "skandalösen Umgang" mit Holocaust-Opfern der Sinti und Roma nicht länger zuzulassen.

