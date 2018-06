Brüssel (AFP) Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hat laut Diplomaten den früheren griechischen Außenminister Stavros Lambrinidis zum neuen EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte ernannt. Wie am Dienstagabend aus Diplomatenkreisen verlautete, setzte sich der 50-jährige Lambrinidis gegen Frankreichs Menschenrechtsbeauftragten François Zimeray und die frühere finnische Europaministerin Astrid Thors durch. Die Ernennung soll den Kreisen zufolge am Mittwoch offiziell bekanntgegeben werden. Ashtons Sprecher wollte sich am Abend nicht zu der Entscheidung äußern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.