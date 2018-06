New York (SID) - Der australische Fußball-Nationalspieler Tim Cahill, der in 278 Begegnungen für den englischen Premier-League-Klub FC Everton als offensiver Mittelfeldakteur 68 Tore erzielte, wechselt zu Red Bull New York in die nordamerikanische Profiliga Major League Soccer (MLS). Dies gab der Liverpooler Klub auf seiner Homepage bekannt. Die Ablöse für den 32-Jährigen soll angeblich rund 1,3 Millionen Euro betragen. Für Australien bestritt Cahill 55 Länderspiele (24 Tore) und war WM-Teilnehmer 2006 in Deutschland und 2010 in Südafrika.