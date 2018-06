Bad Waltersdorf (SID) - (SID) - Heftiger Regen hat zum Abbruch des Vorbereitungsspiels von Fußball-Bundesligist Hannover 96 gegen den serbischen Erstligisten FK Rad Belgrad geführt. Beim Stand von 1:0 (1:0) für die Niedersachsen brach der Schiedsrichter die Begegnung in der österreichischen Steiermark nach 57 Minuten ab. "Fußball spielen war leider nicht mehr möglich", sagte Trainer Mirko Slomka. Didier Ya Konan hatte Hannover in der 24. Minute in Führung gebracht, wenig später vergab der Ivorer einen Foulelfmeter (39.).

Belgrad war kurzfristig für Gegner Austria Wien eingesprungen, der ein Nachholspiel in der Liga bestreiten muss.