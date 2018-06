St. Gallen (SID) - Fußball-Nationalspieler Lars Bender, der von Rekordmeister Bayern München überworben wird, hat ein klares Bekenntnis zu Arbeitgeber Bayer Leverkusen abgegeben. "Bayer 04 hat mir ganz deutlich gesagt, dass ich ein Eckpfeiler des Teams bin und man mich nicht abgeben wird. Ich habe erst kürzlich meinen Vertrag in Leverkusen verlängert und will jetzt den nächsten Schritt mit Bayer 04 gehen. Damit ist absolut alles gesagt, ich möchte und werde mich an weiteren Spekulationen nicht beteiligen", wurde der 23-Jährige auf der Bayer-Homepage zitiert.

Zuletzt war auch schon Bayer-Nationalspieler André Schürrle vom FC Chelsea umworben worden. Auch er erhielt keine Freigabe. Bayer-Sportchef Rudi Völler sagte am Dienstag Sky Sport News HD: "Beide Spieler werden bei uns bleiben."

Erst am Montag hatte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge nach der Ankunft der Münchner in China erklärt, dass der FC Bayern starkes Interesse an Bender habe und er durchaus Spielraum für eine Verpflichtung sehe. Bayer-Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser und Völler hatten wiederholt erklärt, dass der Werksklub nicht daran denkt, den defensiven Mittelfeldspieler, der erst im März bis 2017 bei Bayer verlängert hatte, abzugeben.

Bender sieht bei sich selbst noch großes Entwicklungspotenzial. "Ich bin ja erst zarte 23 Jahre alt, und die vergangene Saison war meine erste als Stammspieler bei Bayer 04, nachdem ich zuvor eher als Springer zum Einsatz gekommen war. Ich bin sicher, da wird noch einiges mehr von mir kommen", betonte der defensive Mittelfeldspieler, der 2009 von 1860 München zur Werkself gewechselt war: "Ich werde hier sehr gern eine absolute Führungsrolle einnehmen und noch mehr Verantwortung übernehmen. Ich habe mein Ende an Leistungskraft noch längst nicht erreicht."

Bender geht mit großen Erwartungen an die Bayer-Elf in die neue Saison: "Ich habe einen sehr, sehr guten Eindruck in meinen ersten Einheiten von der Mannschaft gewonnen. Unser Ziel ist ganz klar, wieder in die Champions League zu kommen. Wenn wir alle alles abrufen, dann können wir ein absolutes Wort mitreden", äußerte der gebürtige Rosenheimer im Trainingslager der Rheinländer in St. Gallen.