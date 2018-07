London (SID) - Der kroatische Fußball-Nationalspieler Luka Modric vom englischen Premier-League-Klub Tottenham Hotspur muss eine Geldstrafe zahlen, weil er an einer Saison-Vorbereitungsreise in den USA nicht teilgenommen hatte. Dies kündigte Spurs-Teammanager André Villas-Boas an.

Der 26-jährige Modric wird mit dem spanischen Meister Real Madrid in Verbindung gebracht. Modric soll beim Londoner Klub rund 100.000 Euro in der Woche verdienen. Die Geldbuße wird von seinem Salär einbehalten. Der portugiesische Fußballlehrer Villas-Boas hatte sich zuletzt bereits sehr kritisch mit dem wechselwilligen Mittelfeldspieler auseinandergesetzt.