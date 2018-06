Accra (AFP) Der ghanaische Präsident John Atta Mills ist plötzlich gestorben. Wie das Präsidialamt in Accra am Dienstag mitteilte, starb der 68-jährige Staatschef nur wenige Stunden nach der Feststellung einer Erkrankung. "Wir teilen schweren Herzens den plötzlichen und zur Unzeit kommenden Tod des Präsidenten der Republik Ghana mit", heißt es in der offiziellen Erklärung. Details zu seiner Erkrankung wurden nicht mitgeteilt.

