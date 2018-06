Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission hat dem Netzausrüster Cisco die Übernahme des TV-Software-Spezialisten NDS erlaubt.

Das teilten die Wettbewerbshüter am Dienstag in Brüssel mit. Der britische NDS-Konzern bietet Technologie und Software vor allem für das Bezahlfernsehen an. Kunden müssten durch den Zusammenschluss keine steigenden Preise oder mangelnde Auswahl beim Bezahlfernsehen fürchten, stellte die EU-Kommission fest. Deshalb genehmigte sie den Übernahme-Antrag vom 18. Juni.

Mitteilung der EU-Kommission