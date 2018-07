Berlin (dpa) - Sebastian Vettel beharrt weiter auf seiner Unschuld beim folgenreichen Überholmanöver auf dem Hockenheimring.

«Aus meiner Sicht ist eigentlich alles richtig abgelaufen, aber man kann nichts tun, wenn das die Verantwortlichen anders sehen», schrieb der Formel-1-Doppelweltmeister in der Nachbetrachtung des Großen Preises von Deutschland auf seiner Homepage. «Es ist wie im Fußball: Der eine Schiedsrichter gibt Elfmeter, der andere nicht. Damit muss man dann leben.»

Am Sonntag hatte er stinksauer, aber wortlos auf das Urteil reagiert. Für seine Attacke in der vorletzten Runde gegen den McLaren-Piloten Jenson Button hatte Vettel eine 20-Sekunden-Strafe bekommen und war dadurch vom zweiten auf den fünften Platz zurückgefallen.

Rückendeckung bekam Vettel von Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko. Die Entscheidung der Rennkommissare des Internationalen Automobilverbandes FIA hinterlasse einen «merkwürdigen Beigeschmack», sagte Red-Bull-Motorsportberater Marko am Montagabend im Sender «Servus TV». Das von der FIA festgelegte Strafmaß sei, «wie Hühner-Diebstahl mit der Todesstrafe» zu ahnden, meinte Marko.

Vettel erklärte, dass es ihm «besonders wahnsinnig für das Team und die Fans» leidtue, «aber wir können leider nichts an diesem Urteil ändern». Durch die Zurückstufung wuchs sein Rückstand in der WM-Wertung auf Spitzenreiter Fernando Alonso auf 44 Punkte. Bereits am Sonntag kann Vettel aber in Budapest beim letzten Lauf vor der Sommerpause zurückschlagen.

Vettel-Homepage