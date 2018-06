«Bild»: Dutt wird neuer DFB-Sportdirektor

Frankfurt/Main (dpa) - Robin Dutt wird nach «Bild»-Informationen neuer DFB-Sportdirektor und damit Nachfolger von Matthias Sammer. Der 47 Jahre alte ehemalige Trainer von Bayer Leverkusen habe sich am Dienstag mit DFB-Präsident Wolfgang Niersbach getroffen, um den langfristigen Vertrag klarzumachen, schrieb das Blatt auf seiner Internetseite. Dutt war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Der Deutsche Fußball-Bund wollte die Personalie nicht kommentieren. Dutt würde Nachfolger von Sammer werden, der Anfang Juli zum FC Bayern München als Sportvorstand gewechselt war.

200 deutsche Athleten bei Olympia eingetroffen

London (dpa) - 200 der insgesamt 392 deutschen Athleten sind drei Tage vor Eröffnung der Olympischen Spiele in London eingetroffen. 140 Sportler bezogen bis Dienstag Quartier im olympischen Dorf, teilte der Deutsche Olympische Sportbund mit. 48 Ruderer sind in ihren Unterkünften in Dorney Lake bei Windsor angekommen, zwölf Segler sind im olympischen Außendorf in Weymouth. An diesem Mittwoch wird bekanntgeben, wer als Fahnenträger das deutsche Olympia-Team bei der Eröffnungsfeier am Freitag anführt.

Geheime Olympia-Probe

London (dpa) - Nach einer Probe für die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele haben die Macher alle Zuschauer zu strengster Diskretion aufgerufen. Film-Regisseur und Zeremonienmeister Daniel Boyle hatte bereits am Montagabend während der Probe vor 60 000 Menschen im Olympiastadion gebeten: «Bitte verderbt die Überraschung nicht!» Am Dienstag schienen sich die Besucher tatsächlich daran zu halten: Keine Details über den Ablauf des 34 Millionen Euro teuren Spektakels sickerten durch.

Beckham: Werde «kleine Rolle» bei Eröffnungsfeier spielen

London (dpa) - Der britische Glamour-Kicker David Beckham hat bestätigt, dass er in der olympischen Auftakt-Show am Freitag einen Part hat. Er spiele eine kleine Rolle in der Eröffnungszeremonie, sagte der 37 Jahre alte frühere englische Nationalmannschaftskapitän. Details gab er in einem Interview des privaten Fernsehsenders ITV am Dienstag nicht preis. Aber es werde in jedem Fall aufregend und gut.

FC Bayern mit lockerem Sieg bei Testspiel in Peking

Peking (dpa) - Leicht und locker hat der FC Bayern München sein erstes Testspiel in China für sich entschieden. Gegen den chinesischen Erstligisten Beijing Guo'an gewann der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag in Peking mühelos mit 6:0 (3:0). Zuvor hatten die Bayern am Morgen noch eine 75 Minuten lange Trainingseinheit absolviert. Am Donnerstag trifft der FC Bayern in einem weiteren Testspiel im Rahmen seiner China-Reise auf den Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg.

Barcelona schlägt HSV 2:1 auch ohne Messi

Hamburg (dpa) - Auch ohne Fußball-Superstar Lionel Messi hat die B-Elf des FC Barcelona den Fußball-Bundesligisten Hamburger SV mit 2:1 (2:1) bezwungen. Trotz der kurzfristigen Absage des Argentiniers wegen Wadenproblemen und des Verzichts auf alle spanischen Europameister gewannen die Katalanen am Dienstag ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung gegen den Bundesligisten.

Schalke unterliegt AC Mailand im Test mit 0:1

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke hat den ersten echten Härtetest in der Vorbereitung auf die kommende Saison nicht bestanden. Gegen den 18-maligen italienischen Meister AC Mailand musste der Fußball-Bundesligist ein 0:1 (0:0) hinnehmen. Vor 40 242 Zuschauern in der Veltins-Arena besiegelte der Niederländer Urby Emanuelson am Dienstag mit seinem Treffer in der 64. Minute die verdiente Niederlage des Revierclubs.

HSV-Profi Töre vor Wechsel nach Russland

Hamburg (dpa) - Fußball-Profi Gökhan Töre vom Bundesligisten Hamburger SV steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Rubin Kasan. Wie die Hanseaten nach dem mit 1:2 (1:2) verlorenen Testspiel am Dienstag gegen den FC Barcelona mitteilten, wurde der Flügelspieler bereits in München medizinisch untersucht. Die Ablöse für den Deutsch-Türken soll bei etwa fünf Millionen Euro liegen.