London (dpa) - 200 der insgesamt 392 deutschen Athleten sind vor Eröffnung der Olympischen Spiele in London eingetroffen. 140 Sportler seien bereits ins Quartier im olympischen Dorf eingezogen, teilte der Deutsche Olympische Sportbund mit. 48 Ruderer sind in ihren Unterkünften in Dorney Lake bei Windsor angekommen, zwölf Segler sind im olympischen Außendorf in Weymouth. Morgen soll bekanntgeben werden, wer als Fahnenträger das deutsche Olympia-Team bei der Eröffnungsfeier am Freitag anführt.

