Heidelberg (dpa) - Nach der harschen Kritik von Olympia-Fechterin Imke Duplitzer am generellen Zustand des deutschen Leistungssports will Gordon Rapp die Konzentration seiner Athleten schnell wieder auf die London-Spiele gerichtet wissen.

«Wir machen jetzt Olympia. Ich beteilige mich nicht an Marketingmaßnahmen. Und ich mache mir über diesen Artikel und dieses Interview keine Gedanken», sagte der Präsident des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) der Nachrichtenagentur dpa. Verbandssanktionen gegen Duplitzer schloss der Heidelberger Anwalt aus.

«Es könnte sich um ein Buch handeln», meinte Rapp zu seiner bewusst vorsichtig gewählten Formulierung «Marketingmaßnahmen». Imke Duplitzer wird möglicherweise noch während der Sommerspiele ein Buch mit dem Titel «Helden-Haft» präsentieren..

Der Generaldirektor des Deutschen Olympischen Sportbundes, Michael Vesper, hat unterdessen die Fechterin aufgefordert, aktiv mit nach Lösungen für den deutschen Leistungssport zu suchen. «Ich schlage Frau Duplitzer gerne vor, dass sie sich um einen Sitz in der Athletenkommission bewirbt und dann auch aktiv mitmischt, anstatt immer nur von außen zu kritisieren», sagte Vesper am Dienstag im rbb-Inforadio für Berlin und Brandenburg.

Zugleich gab er Duplitzer in Teilen ihrer Kritik Recht. «Teilweise ist das richtig, wenn ich an die Trainer denke, dann stimmt es, dass die Trainer schlecht bezahlt werden, dass sie deswegen vom Ausland abgeworben werden», sagte Vesper. Es komme aber darauf an, dass Problem zu lösen und es nicht nur zu beklagen. Da sei jede Hilfe willkommen, betonte der Chef de Mission der deutschen Olympia-Mannschaft.

Die 37 Jahre alte frühere Europameisterin hatte in einem Interview mit der «Bild»-Zeitung scharfe Kritik am deutschen Sportsystem sowie an Thomas Bach, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und dessen Generaldirektor Michael Vesper geübt.

Nicolas Limbach, Aktivensprecher der deutschen Fechter, hat sich nach der Pauschalkritik von Imke Duplitzer an den Zuständen im deutschen Leistungssport hinter die Bonnerin gestellt. «Man sollte froh sein, dass es Athleten gibt, die sich Gedanken machen», sagte der Säbel-Medaillenkandidat bei den Spielen in London der Nachrichtenagentur dpa am Dienstag. Es sei eine von Imke Duplitzers Stärken, «dass sie deutlich ihre Meinung sagt».

Limbach empfiehlt, Duplitzers Ansatz für die Zukunft zu nutzen. «Man kann es konstruktiv angehen und mit ihr reden. Für sie ist es das Schlimmste, nicht gehört zu werden.» Er selbst fände es grundsätzlich gut, «dass Imke kein Blatt vor den Mund nimmt».

Indirekt übte auch Limbach Kritik am Internationalen Olympischen Komitee (IOC). Athleten aus weniger privilegierten Sportarten hätten «keine Chance, da etwas zu verdienen», weil private Sponsoren nicht zugelassen seien. Speziell in den Sportarten, die nicht täglich im großen Interesse stünden, bestehe fast nur bei den Spielen die Chance, sich positiv zu vermarkten.