Peshawar (AFP) Bei einem Angriff auf eine Nachschublieferung für die NATO-Truppen in Afghanistan ist im Nordwesten Pakistans der Fahrer eines Lastwagens erschossen worden. Ein Beifahrer sei schwer verletzt worden, teilten die pakistanischen Behörden am Dienstag mit. Nach Angaben von Ärzten erlag der Fahrer im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Bei dem Angriff in Jamrud nahe Peshawar handelte es sich um den ersten derartigen Zwischenfall seit der Wiedereröffnung der Grenze zu Afghanistan für NATO-Transporte vor drei Wochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.