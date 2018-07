Berlin (dpa) - Knapp fünf Monate nach dem sexuellen Missbrauch einer Achtjährigen auf einer Schultoilette in Berlin-Wedding hat ein 30-Jähriger die Tat vor Gericht gestanden. Er habe das Mädchen mit einem Messer bedroht und zum Oralverkehr gezwungen, hieß es in der Erklärung des Angeklagten. Er sei schockiert und verstehe nicht, was er getan habe. Er habe am Abend vor dem 1. März Kokain genommen und viel Alkohol getrunken. Der aus Thailand stammenden Schülerin bleibt eine Aussage vor Gericht erspart.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.